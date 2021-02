Olympique Marsylia poinformował w komunikacie prasowym, że nowym trenerem zespołu został Jorge Sampaoli. Związał się z klubem umową do czerwca 2023 roku. Dodatkowo nastąpiła zmiana na stanowisku prezydenta klubu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Trener Peter Hyballa przed meczem z Wisłą Płock. Wideo INTERIA.TV

Jak poinformowano, nowym prezydentem klubu został Pablo Longoria, który zastąpił na tym stanowisku Jacquesa-Henriego Eyrauda. Hiszpan wcześniej pełnił funkcję dyrektora sportowego.

Reklama

- Będę robił wszystko, aby gracze pasowali do tego projektu. Odwaga i zaangażowanie to podstawowe wartości dla "l'OM" i Marsylii. Nominacja jest dla mnie wielkim zaszczytem - powiedział Longoria.



Do zmiany doszło również na stanowisku trenera drużyny. Funkcję objął oficjalnie łączony z klubem od dłuższego czasu Jorge Sampaoli.



- Przez całe życie słyszałem, że Olympique to pasja. Ten klub ma duszę. Jesteśmy gotowi i nie chcemy się ukrywać: będziemy grać ostro - mówił szkoleniowiec, cytowany w komunikacie. Argentyńczyk jest następcą Andre Villas-Boasa, który niespodziewanie zrezygnował z posady.

Sampaoli jest trenerem ze sporym doświadczeniem. W przeszłości trenował m.in. reprezentacje Argentyny i Chile oraz był szkoleniowcem brazylijskiego Santosu czy Sevilli. Podczas swojej pracy z argentyńskimi piłkarzami miał on okazję współpracować z napastnikiem "l'OM" Dario Benedettim.



W Marsylii ma pojawić się również właściciel francuskiego klubu Frank McCourt, który spotka się z przedstawicielami biznesu, jak i kibicami klubu, którzy nie ukrywają swojej niechęci do niego.



Piłkarzem francuskiej ekipy jest Arkadiusz Milik, który z powodu urazu nie występował w jej ostatnich meczach. Do tej pory pojawił się na murawie dwukrotnie, strzelił jednego gola - w zremisowanym 2-2 starciu z Lens.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

TC/PA