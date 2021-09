Jerome Boateng to legenda Bayernu i reprezentacji Niemiec. Bawarczycy uznali jednak, że w jego przypadku proces starzenia następuje znacznie szybciej niż w wypadku np. Roberta Lewandowskiego. Postanowili nie przedłużać kontraktu z 33-letnim obrońcą.

Jerome od lipca był bez pracy. W przeddzień urodzin, nazajutrz po wygaśnięciu okienka transferowego, przeszedł testy medyczne i podpisał dwuletnią umowę z Olympique.



Dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidżić przekonuje, że w Monachium nikt nie będzie tęsknił za Jeromem. Zastąpić go ma 22-letni Francuz Dayot Upamecano, który został pozyskany tego lata z RB Lipsk.



Lyon szarpnął się na kontrakt dla Boatenga po tym, jak w niełaskę, po kilku błędach popadł znany z występów w Wiśle Marcelo. Brazylijczyk został zesłany do rezerw.



Boateng to jeden z bardziej utytułowanych piłkarzy. Do Bayernu trafił z Manchesteru City w 2011 r. i ma na koncie 21 trofeów, w tym trzy wygrane Ligi Mistrzów, seriami zdobywane mistrzostwa i Puchary Niemiec.



M.

Reklama