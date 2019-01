Ligue 1. Jardim ponownie trenerem Monaco, Henry zwolniony

Leonardo Jardim wraca na stanowisko trenera AS Monaco! Thierry Henry, który przed trzema miesiącami objął drużynę właśnie po Jardimie, został oficjalnie zwolniony przez klub z Księstwa.

Przygoda Henry'ego z Monaco zakończyła się niepowodzeniem. Zaledwie trzy miesiące wystarczyły, by klub zwolnił francuską legendę. W 20 meczach pod jego wodzą drużyna wygrała pięć spotkań, cztery zremisowała i 11 razy przegrała. Monaco jest na przedostatnim miejscu w tabeli Ligue 1.

Na stanowisko trenera wraca Jardim, który rozpoczynał sezon jako szkoleniowiec AS. 11 października rozstał się jednak z klubem ze względu na fatalne wyniki - prowadzona przez niego drużyna nie wygrała 10 kolejnych spotkań.

Portugalski szkoleniowiec rozstał się jednak z klubem w zgodzie i teraz wraca na jego ławkę trenerską. To on poprowadził Monaco do tytułu mistrza Francji w sezonie 2016/17. Był szkoleniowcem klubu z Księstwa od sierpnia 2014 roku.



WG