Paris Saint-Germain ma nowego pomocnika. Idrissa Gana Gueye przenosi się do Paryża z Evertonu za 32 mln euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mbappe "czaruje" na treningu. PSG przygotowuje się w Chinach. Wideo INTERIA.TV

29-letni reprezentant Senegalu związał się z nowym klubem czteroletnim kontraktem. W nowym klubie będzie występował z numerem 27.

Reklama

Gueye to środkowy pomocnik, trzy ostatnie sezony spędził w Evertonie. W ostatnich rozgrywkach zanotował 33 spotkania w Premier League. Transfer do PSG będzie dla niego powrotem do Francji - jako nastolatek trafił do Lille, skąd w 2015 r. Aston Villa kupiła go za dziewięć milionów euro. Tym razem miał kosztować ponad trzy razy więcej.



Gueye rozegrał dotąd 63 spotkania w reprezentacji Senegalu. Wystąpił z nią w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Rosji, notując m.in. asystę w wygranym 2-1 spotkaniu z Polską. W zakończonym niedawno Pucharze Narodów Afryki Senegal z nowym nabytkiem PSG w składzie dotarł do finału, w którym przegrał z Algierią.



Senegalczyk jest drugim środkowym pomocnikiem z Premier League sprowadzonym tego lata przez mistrzów Francji. Przed nim kontrakt w Paryżu podpisał Ander Herrera, Hiszpan występujący wcześniej w Manchesterze United. Oprócz nich do PSG w trwającym oknie transferowym dołączyli m.in. Abdou Diallo z Borussii Dortmund i Pablo Sarabia z Sevilli, a także polski bramkarz Marcin Bułka, poprzednio zawodnik Chelsea.



Ligue 1: sprawdź terminarz na nowy sezon





Zdjęcie Gueye (z prawej) zagrał w finale tegorocznego Pucharu Narodów Afryki / JAVIER SORIANO / AFP

DG