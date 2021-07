Ostatni miesiąc nie jest najlepszy dla Ramosa. Po 16 latach rozstał się bowiem z Realem Madryt. Nie znalazł też uznania w oczach selekcjonera Hiszpanów Luisa Enrique i nie pojechał na Euro 2020.



Teraz Ramos może dostać kolejny cios. Wydawało się, że dołączy do PSG, ale ten transfer może się skomplikować. Wszystko przez sprzeciw kilku gwiazd paryskiego zespołu, które uważają, że Hiszpan nie jest potrzebny drużynie.



Hiszpański "AS" pisze, że niektórzy zawodnicy PSG wierzą w umiejętności Marquinhosa i Presnela Kimpembe i nie widzą potrzeby, aby kolejny obrońca dołączył do zespołu. Co prawda głos szatni nie jest w tym temacie decydujący, ale może mieć wpływ na ewentualny transfer Ramosa.



