Ligue 1. Guendouzi i Saliba pójdą na wypożyczenie do Marsylii

Według "The Athletic" rozmowy w sprawie francuskiego piłkarza marokańskiego pochodzenia są już na zaawansowanym etapie. Arsenal miał naciskać na transfer definitywny, ale wygląda na to, że cała sytuacja skończy się wypożyczeniem z obowiązkiem wykupienia gracza po następnym sezonie.

Jak informuje dziennikarz David Ornstein, w ślady Guendouziego ma pójść także jego krajan, 20-letni William Saliba.



Guendouzi i Saliba nie znaleźli uznania u Artety

Obaj piłkarze wypadli w Arsenalu z łask po tym, jak klub został przejęty przez Mikela Artetę i spędzili ostatnie sezony - w całości lub w części - na wypożyczeniach.



Saliba trafił na pół roku do Nicei i były to drugie takie jego przenosiny po tym, jak sezon wcześniej znalazł się w Saint-Etienne - na marginesie był to klub, z którego trafił do Arsenalu.



Guendouzi z kolei od jesieni 2020 roku przebywał w Berlinie, gdzie grał dla tamtejsze Herthy. Ostatni mecz w barwach "Kanonierów" rozegrał w czerwcu ubiegłego roku.



Olympique Marsylia wykona "transfer na raty"

Jak informuje goal.com latem 2022 roku Olympique Marsylia wykupi Matteo Guendouziego za łączną kwotę ok. 10 mln funtów. Teraz francuski klub zapłaci ok. 850 tys. funtów jako opłatę za wypożyczenie, reszta pieniędzy zostanie przekazana do Londynu po zakończeniu sezonu.

