Ligue 1. Francuska ekstraklasa zmniejszy się do 18 zespołów

Spore zmiany w lidze francuskiej! Tamtejsze kluby przegłosowały zmianę, która wpłynie na kształt najwyższej klasy rozgrywkowej.



Od sezonu 2023/24 w Ligue 1 pozostanie jedynie 18 zespołów. Oznacza to, że we wcześniejszym sezonie z ligą pożegnają się aż cztery ekipy, a awans uzyskają dwa zespoły.



Zmiany w Ligue 1

Tym samym Ligue 1 będzie drugą po Bundeslidze ligą z TOP 5, w której występować będzie 18 zespołów. W pozostałych - angielskiej Premier League, włoskiej Serie A i hiszpańskiej La Liga gra po 20 drużyn.



Obecnie we francuskiej ekstraklasie występuje dwóch polskich piłkarzy. To napastnik Olympique Marsylia Arkadiusz Milik oraz bramkarz AS Monaco Radosław Majecki.

Reklama

Zdjęcie Arkadiusz Milik / CHRISTOPHE SIMON / AFP

WG