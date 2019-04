To jest nieprawdopodobne! Paris-Saint Germain trzeci raz z rzędu nie wykorzystał okazji aby zapewnić sobie tytuł mistrza Francji w sezonie 2018/19. Piłkarze ze stolicy przegrali na wyjeździe z FC Nantes 2-3 w zaległym meczu 28. kolejki Ligue 1.

Zdjęcie Abdul Majeed Waris /AFP

28. kolejka Francja - Ligue 1

2019-04-17 19:00 | Stadion: Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau | Widzów: 34471 | Arbiter: A. Gautier FC Nantes Paris Saint-Germain FC 3 2 DO PRZERWY 2-1 Diego Carlos 22',52' M. Waris 44' Dani Alves 19' M. Guclu 89'

W kadrze na ten mecz nie znalazł się Kylian Mbappe, mimo że jest zdrowy. Według jednych wynikało to z faktu, że miał odpoczywać przed spotkaniami z AS Monaco (21 kwietnia) w lidze i Rennes (27 kwietnia) w finale Pucharu Francji. Według innych to kara za wypowiedzi młodego napastnika.

Reklama

Monaco wcześniej dwa razy z rzędu nie wykorzystało okazji, aby zapewnić sobie tytuł we Francji, a Mbappe, po klęsce z Lille OSC 1-5, skrytykował drużynę oskarżając ją o "brak mentalności", co podobno bardzo nie spodobało się trenerowi Thomasowi Tuchelowi, który postanowił ukarać piłkarza.

"Łatwo jest mówić o braku mentalności" - stwierdził Tuchel, według którego największym problemem zespołu są problemy kadrowe. Szkoleniowiec PSG z powodu urazów i zawieszenia za kartki nie mógł skorzystać w środę z ośmiu piłkarzy, w tym tak ważnych jak Neymar czy Edinson Cavani, którzy są wyłączeni z gry od dłuższego czasu, oraz m.in.: Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti i Angel di Maria.

Okazało się, że ubytki kadrowe były za duże po raz kolejny i PSG znowu nie zapewniło sobie tytułu. Zaczęło się jednak po myśli przyjezdnych. W 18. minucie prowadzenie dał im Dani Alves, który strzelił pierwszego gola w sezonie.

Potem jednak do głosu doszli piłkarze Nantes. Już cztery minuty później wyrównał Diego Carlos, tuż przed przerwą drugiego gola strzelił Abdul Majeed Waris, a goście zostali dobici w 51. minucie po samobójczym trafieniu Alvesa.

W samej końcówce podopieczni Tuchela zdobyli jeszcze jedną bramkę. W 88. minucie pierwsze trafienie w Ligue 1 zanotował debiutujący w pierwszej drużynie Metehan Guclu.

3 2 FC Nantes Paris Saint-Germain Buffon Alves Kehrer Kimpembe Kurzawa Nkunku Draxler Nsoki Paredes Choupo-Moting Diaby Dupé Fabio Ié Pallois Carlos 2 Traoré Moutoussamy Rongier Touré Coulibaly Waris SKŁADY FC Nantes Paris Saint-Germain 90′ 90′ Maxime Dupé Gianluigi Buffon 83′ 83′ Pereira da Silva Fabio 19′ 19′ Daniel Alves Edgar Miguel Ié Thilo Kehrer Nicolas Pallois 55′ 55′ Presnel Kimpembe 22′, 52′ 22′, 52′ Diego Carlos Santos Silva 74′ 74′ Layvin Kurzawa Charles Traoré Christopher Nkunku Samuel Moutoussamy 73′ 73′ Julian Draxler Valentin Rongier 60′ 60′ Stanley Nsoki Abdoulaye Touré Leandro Daniel Paredes 90′ 90′ Kalifa Coulibaly Eric Maxim Choupo-Moting 44′ 44′ 90′ 90′ Majeed Waris Moussa Diaby REZERWOWI Alexandre Olliero Alphonse Areola Lucas Pedro Alves De Lima 60′ 60′ 79′ 79′ Colin Dagba 83′ 83′ Enock Kwateng E. Ebimbe Gabriel Boschilia I. Hemans Arday Lucas Evangelista Santana de Oliveira 74′ 74′ 89′ 89′ M. Guclu 90′ 90′ Randal Kolo Muani 90′ 90′ Anthony Limbombe Ekango

Być może paryżanie mistrzostwo zdobędą przed własną publicznością w klasyku z Monaco. Zespół PSG triumfował łącznie siedem razy w Ligue, w tym co roku od sezonu 2012/13, z wyjątkiem 2016/17, kiedy musiał uznać wyższość... Monaco.

STATYSTYKI FC Nantes Paris Saint-Germain 3 2 Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 12 6 Strzały na bramkę 8 4 Rzuty rożne 4 4 Faule 13 14 Spalone 3 1

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tuchel po odpadnięciu PSG z Manchesterem United. Wideo © 2019 Associated Press

Pawo