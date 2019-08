Pewność siebie, przegląd pola, umiejętność rozegrania piłki oraz skuteczna gra w obronie - ogólnie dobra postawa przeciwko całemu szeregowi gwiazd PSG, skwitowana asystą. Tak właśnie można streścić występ Edurarda Camavingii przeciw ekipie mistrza Francji. Nie byłoby w tym może nic wyjątkowego, gdy nie fakt, że Francuz ma dopiero 16 lat.

Jak na swój wiek, Camavinga gra niezwykle dojrzale. Nie boi się wejść w pojedynek, rozejrzeć i zagrać dokładną piłkę. W spotkaniu z PSG 16-latek wykonał 41 podań, z których aż 40 trafiło do adresata. Warto zauważyć, że nie były to wyłącznie dogrania do najbliższego partnera, dzięki czemu Rennes sensacyjnie pokonało paryżan 2-1. To właśnie Francuz dobrym rozrzuceniem piłki na prawą flankę zapoczątkował akcję, po której wyrównującą bramkę zdobył Mbaye Niang, a w drugiej połowie wpisał na listę asystentów. Camavinga świetnie zawiesił w powietrzu dośrodkowywaną piłkę, najwyżej wyskoczył do niej urywający się obrońcą Romain Del Castillo i w taki oto sposób padła zwycięska bramka. 16-latek sam dwukrotnie oddawał strzał na bramkę mistrza Francji, lecz nie zdołał trafić do siatki. Mimo to jego występ przeciwko PSG był naprawdę imponujący.

Camavinga jest wychowankiem małego francuskiego klubu AGL-Drapeau Fougeres, którego herb swoim kształtem herb FC Barcelony. Zanim jednak w wieku sześciu lat dołączył do lokalnej drużyny, trenował judo. Może dzięki temu już na początku swojej przygody z futbolem imponował szybkością, wszechstronnością i opanowaniem.



- Pierwszy raz widziałem zawodnika z taką jakością. Jeśli chcieliśmy utrzymać wynik - ustawialiśmy go w obronie, jeśli potrzebowaliśmy bramki - przesuwaliśmy go do ataku. Miał możliwości, by wykonywać oba te zadania -

chwalił podopiecznego na łamach portalu Get French Football News jego ówczesny trener - Jo Buerl. Postawa Camavingii nie pozostała niezauważona przez współpracujące z GL-Drapeau Fougeres Rennes, dzięki czemu młody pomocnik trafił do byłego klubu Kamila Grosickiego.



Jego rozwój w Rennes był niezwykle dynamiczny. Tuż po ukończeniu 16 lat Camavinga został najmłodszym zawodnikiem w historii klubu, który podpisał profesjonalny kontrakt. 6 kwietnia tego roku zaliczył swój debiut w Ligue 1, pojawiając się na ostatnią minutę meczu z Angers, a już niecały miesiąc później pierwszy raz znalazł się w wyjściowej jedenastce "Czerwono-czarnych". Bardzo prawdopodobne, że Camavinga będzie kolejnym słynnym piłkarzem rozwijającym się w drużynie ubiegłorocznego zdobywcy Pucharu Francji i pójdzie w ślady Yoanna Gourcuffa oraz Ousmane'a Dembele.



