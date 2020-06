Gwiazda Paris Saint-Germain i reprezentacji Urugwaju Edinson Cavani czas przymusowej izolacji spędza na rodzinnej farmie – w spokoju, w otoczeniu natury. Ten obraz idealnie pasuje to do pozbawionego arogancji i pychy charakteru 33-letniego napastnika, który już niedługo przejdzie do Atletico Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Glik: Cavani? Największa gwiazda ich drużyny TV Interia

Ten filmik zamieszczony na portalach społecznościowych Cavaniego ma już ponad dwa miliony wyświetleń. Urugwajczyk kosi trawę. Nie używa do tego kosy spalinowej albo akumulatorowej, ale zwykłej kosy na osełkę. "Praca nad mięśniami skośnymi brzucha" - napisał, chcąc podkreślić, że to zajęcie stanowi dla niego formę treningu. Na tym nie koniec. W mediach urugwajskich pojawił się również krótki materiał jak Cavani strzyże owcę.

W komentarzach kibiców PSG pod tymi filmikami pojawiły się ironiczne wpisy, że "chcieliby widzieć w takich sytuacjach Neymara". Cavani jest zupełnym przeciwieństwem Brazylijczyka. Podczas gdy Neymar, podczas pandemii, wypuszczał w świat zdjęcia pokazujące bogactwo swojej posiadłości i to, jak się świetnie bawi, Urugwajczyk podkreśla, ze dobrze się czuje w zgodzie z naturą, żyjąc skromnie, ciesząc się z prostych przyjemności i życia rodzinnego.