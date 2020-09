Dwóch członków drużyny AS Monaco otrzymało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformował klub z francuskiej ekstraklasy. Według ustaleń tamtejszej prasy zakażone osoby to trener Niko Kovacz oraz podstawowy bramkarz Benjamin Lecomte, co otwiera szansę na debiut przed Radosławem Majeckim.

W oficjalnym komunikacie Monaco poinformowało, że dwóch członków pierwszej drużyny "jest podejrzanych o zakażenie COVID-19". Ich stan zdrowia nie budził niepokoju i obaj podlegają postanowieniom obowiązującego protokołu medycznego.

Francuscy dziennikarze ustalili, że zakażone osoby to trener Niko Kovacz - były szkoleniowiec Bayernu Monachium - oraz podstawowy golkiper Benjamin Lecomte.

Drużyna z Księstwa swój najbliższy mecz ligowy rozegra 13 września, a jej rywalem będzie FC Nantes. Wobec zakażenia swojego rywala szansę na występ w tym spotkaniu może otrzymać Radosław Majecki, który piłkarzem Monaco został w styczniu tego roku, lecz rundę wiosenną sezony 2019/20 spędził na wypożyczeniu w swoim dotychczasowym klubie - Legii Warszawa.

20-latek wciąż czeka na debiut w nowych barwach i niewykluczone, że pierwszą szansę otrzyma już za kilka dni.

Po dwóch pierwszych kolejkach Monaco ma na koncie cztery punkty i zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli.



