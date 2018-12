Zaplanowany na sobotę mecz na szczycie francuskiej ekstraklasy między Paris Saint-Germain a Montpellier HSC został na wniosek policji przełożony. Zmieniono także termin spotkania Toulouse - Olympique Lyon. Nowy ma być podany w późniejszym czasie.

Po 15 kolejkach Ligue 1 broniący tytułu lider PSG ma 43 punktów. Zespół z Montpellier jest drugi, ale traci aż 14 pkt.



Najbliższa seria zostanie rozegrana już we wtorek i środę, natomiast 17. kolejka - w weekend. I właśnie wtedy miał się odbyć mecz PSG z Montpellier.



We Francji w ostatnich dniach trwały protesty oddolnego ruchu "żółtych kamizelek", który sprzeciwia się m.in. podwyżkom akcyzy na paliwa i wzrastającym kosztom utrzymania.



W sobotę manifestacje w stolicy Francji przerodziły się w akty przemocy i wandalizmu. Mer Paryża Anne Hidalgo w telewizji France 3 mówiła w poniedziałek, że szkody spowodowane przez sobotnie rozruchy szacowane są na 3-4 miliony euro.



Do zamieszek doszło także w Tuluzie, gdzie jeden z manifestantów został poważnie ranny po strzale z flash-balla.



Ligue 1: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz