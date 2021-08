Po spotkaniu trzeciej kolejki Ligue 1 wygranym z Brest 4-2, trener PSG Mauricio Pochettino wyjaśnił jaki będzie w przyszłości klucz wyboru między Navasem i Donnarummą. - Przed każdym meczem będę ustalał kogo posłać między słupki, by zespół skorzystał na tym w jak największym stopniu - powiedział. Odpowiedź dość enigmatyczna. Sytuacja bramkarzy w paryskim klubie budzi wielkie emocje.

Ligue 1. Mbappe strzela i co dalej?

Nie tylko bramkarzy. Świata czeka na debiut Leo Messiego. Ani Argentyńczyk, ani Neymar, ani były kapitan Realu Sergio Ramos w kadrze na Brest się nie znaleźli. Zagrał Kylian Mbappe i zdobył kolejną bramkę. Oczy Paryża skierowane są na 23-letniego piłkarza, o którym marzy Real Madryt. Czy dojdzie do transferu? Czy stanie się to do końca sierpnia, czy już latem 2022, gdy Francuzowi skończy się kontrakt?

Ktoś nazwał paryski klub "FC Hollywood". Dzieje się w nim bardzo dużo, choć sezon ledwo się zaczął. PSG wygrało trzy mecze, jest liderem ligi, zwłaszcza, że broniący tytułu Lille ma duże kłopoty.

Sytuacja bramkarzy PSG jest intrygująca. Navas to bohater ostatnich sezonów, szczególnie w Lidze Mistrzów często ratował drużynę. Tego lata zatrudniono jednak w Paryżu kandydata na najlepszego bramkarza świata. Tak postrzegano 21-letniego Donnarummę, gdy bronił w Milanie. Ale na Euro 2020, gdzie Italia zdobyła tytuł, a jej bramkarz został wybrany na najlepszego zawodnika turnieju, akcje Donnarummy jeszcze podskoczyły. Dla Navasa to bardzo zła wiadomość. Gra w podstawowym składzie, ale to nie znaczy, że wygrał rywalizację. Donnarumma po Euro miał wakacje, wszedł w sezon później, dopiero od następnej kolejki Pochettino może z niego korzystać.

Ligue 1. To były błędy Navasa?

Z Brest Navas puścił dwa gole, przy stanie 2-0 i przy stanie 3-1 dla PSG. Zagrożenie porażką było więc niewielkie. W obu przypadkach rywale strzelali stojąc oko w oko z Kostarykaninem. A jednak bramkarz został skrytykowany. "Po takich interwencjach można stracić miejsce w składzie" - napisał na Twitterze jeden z francuskich dziennikarzy. Czy to realna ocena gry Navasa, czy też wymagania wobec niego stały się nieznośnie wyśrubowane ze względu na Donnarummę?

Włoch usiadł w meczu z Brest na ławce, ale wiadomo, że przyszłość będzie należała do niego. 35-latek na dłuższą metę raczej nie obroni miejsca w podstawowej jedenastce PSG. Pytanie brzmi: czy Keylor wyląduje w rezerwie już w tym sezonie, czy też jeszcze trochę pogra? Z przecieków do mediów wiadomo, że był wściekły, gdy dowiedział się o tym, że PSG zatrudnia młodego Włocha z gwiazdorską pensją 12 mln euro za sezon. Donnarumma opuścił Milan po wygaśnięciu kontraktu, bez kwoty odstępnego.

Kostarykanin jest w drużynie bardzo lubiany i wysoko ceniony. Pochettino będzie musiał działać delikatnie, by atmosfera w gwiazdorskiej szatni była znośna. Pytanie, czy od chwili pojawienia się Włocha w PSG, Kostarykanin będzie oceniany sprawiedliwie, czy też dziennikarze będą mu wytykali błędy, nawet te, których nie popełni?