Dzisiejszy mecz Stade Reims z PSG (godzina 20,45) w czwartej kolejce ligi francuskiej nie miałby zapewne większej historii. - To byłby cud, gdybym nie puścił gola - powiedział bramkarz gospodarzy Predrag Rajkovic.

Ligue 1. Mbappe, Messi i Neymar powołani

Murowanym faworytem jest lider Ligue 1, ale ważniejsze rzeczy niż na boisku, dzieją się poza nim. Leo Messi wreszcie dostał powołanie na mecz Paryżan i zapewne zadebiutuje w nowym klubie. Zrobi to prawdopodobnie w towarzystwie Neymara - kolegi z Barcelony w latach 2013-2017. Przez trzy lata tworzyli atak marzeń z Luisem Suarezem, w PSG wyglądałoby to jeszcze ciekawiej, gdyby ich partnerem był Kylian Mbappe. Tyle, że 22-letni francuski mistrz świata wybiera się na Santiago Bernabeu.

Być może więc mecz ze Stade Reims będzie jeszcze bardziej niezwykły niż wskazuje na to debiut Messiego. Po 21 latach spędzonych w Barcelonie Argentyńczyk przeżyje dziś niecodzienne emocje. Niewykluczone, że trio Neymar-Messi-Mbappe zagra ze sobą po raz pierwszy i ostatni. Kibice Realu Madryt podpuszczani przez hiszpańskie media liczyli na to, że trener PSG Mauricio Pochettino w ogóle nie powoła Mbappe na dzisiejsze spotkanie. To byłby sygnał, że paryski klub zaakceptował ofertę Królewskich opiewającą na 180 mln euro. Nakazywałby to rozsądek, kontrakt Francuza w PSG kończy się w czerwcu 2022 roku i wtedy będzie mógł odejść za darmo.

Ale Pochettino Kyliana na mecz z Stade Reims zabiera. - Nie wspominał mi o tym, że gdzieś się wybiera - powiedział trener PSG. Świętowanie w stolicy Hiszpanii trzeba odłożyć? 31 sierpnia kończy się okno transferowe więc czasu jest ekstremalnie mało. Media uznały transfer za pewny, spekulując raczej kto zastąpi Mbappe na Parc des Princes. Padało nazwisko Erlinga Haalanda.

Ligue 1. Mbappe nie chce grać z Messim?

Tak więc, choć trudno w to uwierzyć, nie Messi jest dziś w centrum zainteresowania. Argentyńczyk zadebiutuje, ale dla niego przyjdą znacznie ważniejsze mecze w Lidze Mistrzów. On wygrywał rozgrywki z Barceloną cztery razy. Piąty raz uchaty puchar ma zamiar wznieść z PSG - katarscy właściciele klubu marzą o tym od dekady. Na transfery wydali w tym czasie 1,5 mld euro.

Oczywiste jest, że podbój Champions League będzie znacznie trudniejszy bez Mbappe - największej gwiazdy młodego pokolenia. Jego przyszłość wydawała się przesądzona, transfer do Realu zaklepany. Nieograniczone środki finansowe sprawiają jednak, że z PSG odchodzi się znacznie trudniej niż do niego przychodzi.

Wyniki, tabelę i terminarz Ligue 1 znajdziesz tutaj!



Oglądając dzisiejszy mecz Ligue 1 z Stade Reims kibice z całego świata będą próbowali odczytywać sygnały. Debiut Messiego byłby wydarzeniem wielkim, ale symbolicznym, bo i tak kiedyś nastąpi. Co się stanie z Mbappe, nikt póki co nie wie na 100 procent. Kiedyś piłkarze przychodzili do Barcelony, by mieć frajdę z gry u boku sześciokrotnego laureata Złotej Piłki. Czy młody Francuz postąpi odwrotnie?



Dariusz Wołowski