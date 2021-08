Twitch to platforma streamingowa, ale absolutną rewolucją jest fakt, że Ibai będzie na niej transmitować mecz - kojarzona jest bowiem przede wszystkim z grami wideo. Nawet mimo faktu, że spotkanie obłożone będzie geoblokadą poza Hiszpanią, jest to wydarzenie bez precedensu.

Leo Messi podpisał kontrakt z PSG kilka tygodni temu. Ponieważ żadna stacja telewizyjna w Hiszpanii nie wykupiła praw do pokazywania spotkań Ligue 1, fani w tym kraju nie mieliby szansy śledzić kariery byłej gwiazdy Barcelony w nowym klubie. Prawa do Ligue 1 kupiła jednak firma Kosmos Sports należąca do Pique. Obrońca Barcy podarował niedzielne spotkanie czwartej kolejki ligi francuskiej Stade Reims - PSG zaprzyjaźnionemu z nim streamerowi. Ibai pokaże je na platformie Twitch na żywo i za darmo. Oczywiście tylko w Hiszpanii.

Reklama

Właśnie w niedzielę o godzinie 20,45 w starciu ze Stade Reims w barwach PSG zadebiutuje prawdopodobnie Messi. Trener paryskiego klubu Mauricio Pochettino zastanawiał się, by dołączyć Argentyńczyka do kadry zespołu już w poprzedniej kolejce. Ostatecznie tego nie zrobił. Zapewne Messi zadebiutuje więc w niedzielę.

Jedyny taki mecz w historii? Atak marzeń PSG

Być może pierwszy raz w tym sezonie zagra w PSG także Neymar. Obaj piłkarze grali w finale ostatniego Copa America, w którym Argentyna pokonała Brazylię 1-0 po golu innego z graczy PSG Angela di Marii. Wszyscy pojechali potem na wakacje, dlatego w sezon wchodzą z opóźnieniem. Przygotowania Messiego opóźnił sensacyjny transfer w Barcelony do Paryża.

Jakby atrakcji było mało, może się tak zdarzyć, że niedzielny pojedynek z Stade Reims będzie jedynym, w którym PSG wystawi "atak marzeń" - czyli Neymara, Messiego i Kyliana Mbappe. Ten ostatni wybiera się do Realu, madrycki klub złożył oficjalną ofertę wykupienia go za 180 mln euro. PSG ma dwa wyjścia. Albo sprzedać Francuza do 31 sierpnia, gdy zamyka się okno transferowe, albo zatrzymać go do czerwca 2022 roku, ale wtedy Mbappe będzie mógł odejść do Realu za darmo. Tak czy siak niedzielny pojedynek w Ligue 1 Stade Reims - PSG zapowiada się szlagierowo.