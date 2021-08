Przejście Leo Messiego do Paris Saint-Germain to bez wątpienia największy hit transferowy tego lata - piłkarz, który dotychczas całą swoją karierę spędził w FC Barcelona, z dnia na dzień zmienił Katalonię na stolicę Francji.

Ponieważ w momencie podpisywania umowy z paryżanami był on wolnym zawodnikiem, PSG nie zapłaciło za niego ani grosza, choć wyda wielkie sumy na jego pensję - Argentyńczyk dostanie ok. 35 mln euro za sezon.

"Charlie Hebdo", Leo Messi i Taliban

Do tego głośnego transferu odniósł się francuski tygodnik "Charlie Hebdo". Satyryczne pismo znane jest z kontrowersyjnych tekstów oraz obrazoburczych karykatur zamieszczanych na okładkach - tym razem na "jedynce" pojawiło się nazwisko Messiego i to w dość nietypowym kontekście.



Na rysunku z okładki widnieją trzy kobiety w burkach - obowiązkowym w niektórych krajach islamskich ubiorze żeńskim, który zakrywa całe ciało osoby go noszącej. Każda z kobiet ma na plecach nazwisko Messiego oraz numer 30, co jednoznacznie wskazuje, że to odniesienie do obecności piłkarza w PSG. Pracę opatrzono napisem, który można przetłumaczyć jako "Taliban. Oni są gorsi, niż sądzimy".

Nasser Al-Khelaifi celem karykatury?

Okładka ma być zapewne nawiązaniem do postaci Nassera Al-Khelaifiego, byłego tenisisty, a obecnie prezesa Paris Saint-Germain. Al-Khelaifi pochodzi z Kataru i jest powiązany z tamtejszą elitą polityczną, w tym z rodziną monarszą (kilka lat temu został nawet ministrem w rządzie tego kraju).



Sam Katar jest z kolei oskarżany o liczne powiązania z talibami - ostatnio ten temat został podniesiony po tym, jak do Afganistanu powrócił po kilku latach życia w Katarze Abdul Ghani Baradar, jeden z talibańskich przywódców. W podróż miał wyruszyć z katarskiej stolicy, Dohy. Wygląda na to, że mniej więcej taka była analogia zastosowana przez "Charlie Hebdo".



Paris Saint-Germain chce z Messim wygrać LM

Al-Khelaifi został właścicielem PSG w 2011 roku. W ciągu ostatniej dekady pod jego rządami paryski klub stał się jednym z najbardziej znaczących klubów Europy, wygrywającym w samej Francji mistrzostwo niemal co sezon.



W Paris Saint-Germain mają jednak wielką ochotę na triumf w Lidze Mistrzów - w osiągnięciu tego celu ma im pomóc Leo Messi, piłkarz, który w przeszłości zwyciężał w LM czterokrotnie.

Zdjęcie Oficjalne przywitanie Messiego - obok Argentyńczyka Nasser Al-Khelaifi / AFP

PaCze