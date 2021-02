Benoit Payan, burmistrz Marsylii, zapewnił, że chce sprzedać Orange Velodrome, na którym gra Olympique Marsylia. Od niedawna piłkarzem tego klubu jest Arkadiusz Milik.

"Chcę sprzedać stadion, bo kosztuje mnie za dużo pieniędzy. Chcę to sprzedać, bo to finansowy bałagan. Zrobię to, jeśli znajdę kupca" - stwierdził.

Kilka miesięcy temu Payan sugerował, że nabywcą mógłby być OM.



"Jeśli klub byłby kupcem, zamiast wydawać miliony rocznie jako podatnik, to wszyscy bylibyśmy zainteresowani takim obrotem sprawy" - mówił.



Om płaci rocznie około 5,5 miliona euro Marsylii za możliwość grania na Orange Velodrome.



Zdjęcie Orange Velodrome w Marsylii / Catherine Steenkeste / Getty Images

