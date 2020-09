Marcin Bułka, zgodnie ze swoją wolą, w tym sezonie nie będzie kontynuował kariery we francuskiej Ligue 1. Jak donoszą media, polski bramkarz przedłuży kontrakt z PSG do 2025 roku, a następnie przeprowadzi się do Hiszpanii.

W piątek paryżanie poinformowali oficjalnie o pozyskaniu Alexandre’a Letelliera. To 29-letni golkiper broniący do tej pory barw US Orleans na trzecim poziomie rozgrywkowym. W PSG grał już kiedyś w drużynach młodzieżowych.

Ten manewr uwiarygadnia wcześniejsze spekulacje. Bułka pożegna się z klubem w najbliższych dniach. Taką prośbę sam zresztą wyraził tuż przed weekendem. Chce zmienić otoczenie w nadziei na regularne występy.

W PSG bramkarzem numer jeden pozostaje Keylor Navas. Jego dublerem będzie natomiast Sergio Rico, wykupiony niedawno z Sevilli. Polak nie zamierzał godzić się na rolę zawodnika trzeciego wyboru.

W tym sezonie Bułka zaliczył jeden mecz w ekstraklasie Francji. Wyszedł w pierwszym składzie na spotkanie z Lens. Popełnił jednak fatalny błąd, wskutek którego jego zespół przegrał 0-1.

Kontrakt polskiego młodzieżowca wygasa latem przyszłego roku. Jak donosi "L’Equipe", umowa zostanie lada dzień prolongowana do końca sezonu 2024/25. Następnie piłkarz uda się do Hiszpanii - o tym z kolei informuje serwis goal.com. Stacja końcowa podróży to najprawdopodobniej jeden z klubów Segunda Division.

Okienko transferowe zamyka się 5 października. Dzień wcześniej Buła obchodził będzie 21. urodziny.

UKi

