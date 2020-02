Kilka dni temu Lionel Messi udzielił głośnego wywiadu, w którym poruszył wiele kwestii. Wypowiedział się między innymi na temat Neymara i szybko doczekał się odpowiedzi ze strony otoczenia brazylijskiego gwiazdora.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Angielskie media: Neymar spotyka się z Natalią Barulich. Wideo INTERIA.TV

Po ogromnej burzy w ekipie FC Barcelona, wywołanej między innymi przez oskarżenia związane z atakami w mediach społecznościowych na ikony klubu, które rzekomo miał zlecić zarząd klubu (więcej na ten temat TUTAJ ), Messi zabrał głos na łamach "Mundo Deportivo".

Reklama

W długim wywiadzie Argentyńczyk mówił między innymi, że jego przyjaciel i były kolega z szatni Neymar żałuje odejścia z drużyny "Dumy Katalonii" i z chęcią powróciłby na Camp Nou.

- To normalne, że kibice są na niego źli za to, w jaki sposób odszedł. Ja również byłem na niego zdenerwowany. Ostatecznie wszyscy chcemy wygrywać, a Neymar to świetny gość, jeden z najlepszych na świecie. Wie, że popełnił błąd. Bardzo chce wrócić i zrobił dużo, by do tego doprowadzić - stwierdził Messi.

Okazuje się, że słowa wypowiedziane przez gwiazdę "Barcy" niekoniecznie muszą być prawdziwe. Bliscy Neymara odnieśli się do nich w "L’Equipe" sugerując, że powrót Brazylijczyka do Barcelony jest bardziej życzeniem Messiego, niż piłkarza PSG. Stwierdzili także, że Argentyńczyk "mówił o przeszłości, a nie obecnej sytuacji".

Sam Neymar także w ostatnich dniach stał się autorem głośnej wypowiedzi. Po przegranym 1-2 meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund skrytykował klub za to, że nie wystąpił w żadnym z czterech ostatnich spotkań, choć doszedł już do pełni sił, co miało odbić się na jego formie (więcej o tej sprawie przeczytasz TUTAJ ).

TB

Ligue 1 - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy