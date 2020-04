Gwiazdor PSG Kylian Mbappe jest nieustannie łączony z Realem Madryt. Jak stwierdził były zawodnik "Królewskich" Cristian Benavente, Francuzi są przekonani, że do spektakularnego transferu dojdzie już w najbliższym czasie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pojedynek na sztuczki Pogby i Ibrahimovicia podbija sieć. Wideo INTERIA.TV

Benavente występował w młodzieżowych drużynach oraz rezerwach Realu Madryt. Nie był jednak w stanie przebić się do pierwszej drużyny, dlatego musiał poszukać szczęścia gdzie indziej.

Reklama

Obecnie 25-latek jest piłkarzem egipskiej drużyny Pyramids FC, lecz do końca sezonu przebywa na wypożyczeniu we francuskim FC Nantes. Pomocnik przyznał, że społeczeństwo nad Sekwaną jest wręcz przekonane, że Mbappe niebawem przeniesie się na Estadio Santiago Bernabeu.

- Wydaje mi się, że Mbappé chce odejść do Realu Madryt. Wciąż nie przedłużył umowy z PSG, a gdyby chciał, mógłby tam podpisać nawet 10-letni kontrakt. Wszyscy we Francji uważają, że Mbappe przeniesie się do Madrytu już teraz. Według mnie on potrzebuje nowych wyzwań i wszyscy czują, że chce grać w Realu Madryt. Real natomiast chce go mieć u siebie - stwierdził Benavente.

25-latek docenił także kunszt piłkarski słynnego Francuza.

- Nigdy nie spotkałem go osobiście. Mierzyłem się z nim jednak na Parc des Princes. Ma niesamowite warunki fizyczne. Kiedy wystartuje, nie jesteś w stanie go zatrzymać. Jeśli utrzyma ten poziom, będzie spadkobiercą Cristiano Ronaldo i Leo Messiego - skomplementował Mbappe piłkarz wypożyczony do FC Nantes.

TB

Obecna tabela Ligue 1 - sprawdź