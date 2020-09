W meczu 5. kolejki Ligue 1 AS Monaco pokonało na własnym stadionie RC Strasbourg 3-2. Gospodarze kończyli to spotkanie w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Radosław Majecki obserwował zmagania kolegów z perspektywy ławki rezerwowych.

Gospodarze nieźle rozpoczęli to spotkanie. Już w 9. minucie gola zdobył strzałem z pola karnego Wissam Ben Yedder. Tuż przed przerwą wynik podwyższył po uderzeniu głową Ruben Aguilar.

W 15. sekundzie drugiej połowy goście zdołali zmniejszyć straty. Mehdi Chahiri dopadł do piłki w "szesnastce" AS Monaco i pewnym strzałem posłał ją do siatki. W 53. minucie gospodarze odpowiedzieli jednak na to trafienie - Ben Yedder wykorzystał płaskie dogranie z prawej strony i skompletował dublet.

Dwie minuty później drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał po ostrym ataku na rywala Aurelien Tchouamen. Nie był to koniec indywidualnych napomnień w tym spotkaniu. Z boiska wyleciał później także Axel Disasi, który powalił mającego przed sobą pustą bramkę rywala. Sędzia odgwizdał rzut karny - który wykorzystał Ludovic Ajorque - a Monaco musiało sobie radzić w dziewiątkę.

Strasbourg nie był jednak w stanie wykorzystać znacznego osłabienia rywala i ostatecznie poległ 2-3.

