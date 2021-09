Arkadiusz Milik doznał kontuzji stawu kolanowego w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu. Na zgrupowaniu drużyny narodowej, sposobiącej się do startu w finałach Euro 2020, przyjechał pełen obaw. Okazały się one słuszne - uraz wykluczył snajpera z udziału w ME.



Arkadiusz Milik przymierzany do meczowej kadry OM

27-latek opuścił okres przygotowawczy OM i pierwsze mecze cyklu 2021/22. Tymczasem "L'Equipe" donosi, że Milik ma realne szanse, by znaleźć się w meczowej kadrze na niedzielny mecz ligowy z Rennes.

Dobrym zwiastunem są zdjęcia zamieszczone na klubowych social mediach. Wynika z nich niezbicie, że Polak wrócił do zajęć z zespołem. Nastąpiło to we wtorek, czyli dzień później niż zapowiadał trener Jorge Sampaoli.



Zawodnik nie poleciał jednak z drużyną na czwartkowy mecz Ligi Europy z Lokomotiwem Moskwa. Został we Francji i ćwiczy pod okiem fizjoterapeuty.



Bez Milika w składzie marsylczycy poczynają sobie na krajowym podwórku całkiem udanie. Po czterech kolejkach mają na koncie 10 punktów i zajmują w tabeli trzecią lokatę.



