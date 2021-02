Arkadiusz Milik znalazł się poza kadrą meczową Olympique Marsylia na niedzielny mecz z Paris Saint-Germain.

Polak w ostatnim meczu swojej ekipy z RC Lens (2-2) zagrał od pierwszej minuty i strzelił gola. Został zmieniony po godzinie gry, a jak się później okazało - powodem takiego ruchu był uraz uda.

Snajper nie trenował w czwartek i piątek, co było bardzo złym sygnałem przed zbliżającym się starciem z PSG. Media we Francji zapowiadały, że niemal na pewno zabraknie go w kadrze na to starcie, lecz oficjalnego potwierdzenia brakowało.



Pojawiło się ono dopiero w sobotni wieczór, gdy drużyna z Marsylii ogłosiła kadrę meczową na to spotkanie. Milika w niej zabrakło.



Olympique zagra z PSG o 21:00. Po 21 kolejkach ma w dorobku 33 punkty i zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli. Na zwycięstwo czeka od 6 stycznia.



TC