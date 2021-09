Snajper reprezentacji Polski pauzuje od maja. Powodem jest kontuzja kolana. Mimo, iż pierwotnie wydawało się, że nie jest ona groźna (brany był pod uwagę nawet występ Milika w mistrzostwach Europy), ostatecznie przerwa bardzo mocno się przeciągnęła.

Przed kilkoma dniami informowano, że napastnik wrócił do treningów z drużyną. Francuskie media spekulowały, iż możemy zobaczyć go w akcji już w niedzielę, w meczu ligowym z Rennes (godz. 17:00). Wiadomo już jednak, że tak się nie stanie.



Arkadiusz Milik wciąż poza meczową kadrą

Drużyna z Marsylii opublikowała kadrę meczową na to spotkanie. Zabrakło w niej Milika co oznacza, że najwcześniej wróci on do gry 22 września. Wtedy, w starciu Ligue 1 Olympique zagra na wyjeździe z Angers.



W barwach francuskiego zespołu reprezentant Polski zaliczył dotąd 16 występów. Strzelił w nich 10 goli.



TC

Reklama

Zdjęcie Arkadiusz Milik /AFP/AFP PASCAL GUYOT /AFP