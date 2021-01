Ligue 1. Arkadiusz Milik podpisał kontrakt z Olympique Marsylia

Arkadiusz Milik został piłkarzem Olympique Marsylia. Zmiana pracodawcy otwiera przed nim drogę do kadry na finały Euro 2020.

Telewizja RAI poinformowała o zaskakujących kulisach transferu reprezentanta Polski. Zdaniem dziennikarzy stacji Milik zgodził się na przedłużenie kontraktu z Napoli o półtora roku, by przenieść się do marsylskiego klubu na zasadzie wypożyczenia. W umowie wpisano jednak klauzulę obligatoryjnego wykupu zawodnika.

O tym, że ekipa ze Stade Velodrome interesuje się napastnikiem reprezentacji Polski, dowiedzieliśmy się oficjalnie przed dwoma tygodniami. Obwieścił to trener Andre Villas-Boas na konferencji prasowej przed startem tegorocznej fazy rozgrywek. Zastrzegł przy tym, że problemem może się okazać suma odstępnego.



26-letni snajper graczem Napoli pozostawał od lata 2016 roku. Rozegrał w barwach tego zespołu 122 spotkania, zdobył 48 bramek i zaliczył pięć asyst. Jedyne trofeum, po jakie w tym czasie sięgnął, to Puchar Włoch AD 2020.

Dotychczasowy kontrakt Milika tracił ważność z końcem bieżącego sezonu. W ostatnich miesiącach zawodnik funkcjonował jednak jak banita. Klub nie zgłosił go do żadnych rozgrywek i odsunął od zajęć z pierwszym zespołem. To efekt nieporozumień, jakie narastały między piłkarzem a jego pracodawcą w zasadzie przez cały ubiegły rok.

Jeszcze przed kilkudziesięcioma godzinami włoskie media przekonywały, że Milik ostatecznie zrezygnował z przenosin do Marsylii, by najbliższego lata z kartą na ręku podpisać kontrakt z Juventusem Turyn. Kolejne miesiące bez gry o stawkę stawiały jednak pod znakiem zapytania jego obecność w kadrze "Biało-Czerwonych" na finały Euro 2020. Ostatni mecz dla Napoli rozegrał 8 sierpnia zeszłego roku.



Nowa drużyna polskiego napastnika zajmuje obecnie szóstą lokatę w ligowej tabeli. Traci osiem punktów do liderującego Olympique Lyon, ale ma na koncie dwa mecze rozegrane mniej. Wiosną nie zobaczymy jej już na arenie międzynarodowej. To efekt ostatniego miejsca w grupie Champions League po zasadniczej fazie rozgrywek.



