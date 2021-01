Oczekiwania wobec Arkadiusza Milika w Marsylii są bardzo duże. Reprezentant Polski ma pomóc ekipie z południa Francji w obsadzeniu newralgicznej pozycji środkowego napastnika. Jak zauważa prestiżowy portal "France Football" profil atakującego może idealnie wypełnić braki w "l'OM".

Entuzjazm związany z transferem polskiego napastnika do Marsylii jest bardzo duży. Francuskie media zgodnie przyznały, że jest to ciekawy ruch, zważając na cenę i doświadczenie atakującego.



Wczoraj podczas konferencji prasowej trener "l'OM" Andre Villas-Boas przyznał, że przyjście Milika otwiera przed klubem nowe możliwości taktyczne. Do tej pory portugalski trener nie mógł odnaleźć optymalnego ustawienia.



Ekipa z południa Francji występowała w formacji 1-4-2-3-1 lub różnymi wariacjami 1-4-3-3. W obu ustawieniach Milik grał już podczas występów w Napoli, a także jak w przypadku neapolitańskiego klubu, Villas-Boas często stawiał na trójkątne ustawienie środkowych pomocników.



Milik był jednym z najlepszych! Jak zapamiętają go kibice Napoli?



Jak przewidują dziennikarze "France Football" AVB może teraz również spróbować gry z dwójką napastników, co przy wsparciu klasowych skrzydłowych, jakimi niewątpliwie są Dimitri Payet oraz Florian Thauvin może przynieść oczekiwane efekty.



Uzależnieni od napastnika

Co więcej rola nominalnej dziewiątki ma bardzo długą historię w Marsylii i francuskie media zauważają, że od opuszczenia klubu przez Bafetimbiego Gomisa w 2017 roku, ekipa z Prowansji nadal poszukuje środkowego napastnika.

Milik ma mieć natomiast wszystkie atuty, których teoretycznie brakowało w grze "l'OM". Często zwraca się uwagę na jego warunki fizyczne, umiejętność gry głową oraz uderzenia z lewej nogi. "France Football" dodaje, że reprezentant Polski ma również naturalny ciąg na bramkę, którego także brakowało w ostatnim czasie Marsylii.



- Dewaquez, Aznar, Andersson, Skoblar, Papin, Drogba, Niang... Marsylia zawsze była uzależniona od napastnika. To jest fakt, a po powtarzających się problemach, Milik ma profil, który może mu pozwolić objąć tę wspaniałą pochodnię - napisali dziennikarze prestiżowego "France Football".



Arkadiusz Milik wczoraj rozpoczął treningi z Marsylią. Polski piłkarz otrzymał powołanie na dzisiejsze starcie przeciwko AS Monaco (21:00) i jak stwierdził trener "l'OM" niewykluczone, że otrzyma on szansę na kilkuminutowy debiut.



Napastnik ma być natomiast już przygotowany do gry na przyszłą kolejkę, w której klub z południa Francji podejmie Stade Rennes.



Milik opuścił Napoli! Emocjonalne pożegnanie





