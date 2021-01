Arkadiusz Milik ma już za sobą pierwszy trening po przenosinach do ekipy Olympique Marsylia. Francuski klub opublikował nagranie z piątkowych zajęć, którego głównym bohaterem jest polski snajper.

Trwająca kilka miesięcy saga transferowa dobiegła końca. Arkadiusz Milik trafił do Olympique Marsylia i to we Francji będzie walczył o dojście do jak najlepszej dyspozycji przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.



Polak ma już za sobą pierwszą sesję treningową z nową drużyną. Na filmiku opublikowanym przez klub Milik wyraźnie promienieje. Nic w tym dziwnego, w ostatnim czasie nie mógł trenować z ekipą Napoli, nie mówiąc już o regularnej grze.



W barwach nowej drużyny Milik może zadebiutować już w sobotę w starciu z AS Monaco. Początek meczu o 21.





