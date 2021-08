Ligue 1. Arkadiusz Milik otrzymał nowy numer na koszulce

Arkadiusz Milik trafił z Napoli do marsylskiej ekipy w styczniu bieżącego roku. Miał jednak pecha do kontuzji, ponieważ zaraz po przybyciu do Francji nabawił się urazu uda, a pod koniec ostatniego sezonu musiał zmagać się z problemami dotyczącymi kolana.

Gdy jednak Polak wychodził na boisko, to w większości przypadków był podstawowym graczem "Les Olympiens", najczęściej rozgrywającym pełne 90 minut poszczególnych spotkań. Milik odpłacił się za zaufanie golami - zapisał na swoim koncie dziewięć trafień w lidze i jedno w Pucharze Francji.



Arkadiusz Milik z dziewiątką na plecach

Napastnik wciąż czeka na powrót na boisko - który być może nastąpi szybciej, niż zakładano - a tymczasem w klubie zapadła decyzja na temat tego, z jakim numerem na koszulce będzie występował zawodnik.



Olympique Marsylia ogłosił w mediach społecznościowych, że Milik będzie nową "dziewiątką" klubu - nie ma więc wątpliwości, że dalej będzie on odgrywać pierwsze skrzypce w ataku OM, bo ten numer jest zarezerwowany z reguły dla graczy pierwszego składu.



Zmiana możliwa była dzięki temu, że na wypożyczenie do hiszpańskiego Elche udał się Dario Benedetto. To właśnie Argentyńczyk nosił wcześniej numer 9.



Milik zostanie oficjalnie wykupiony w czerwcu 2022

Arkadiusz Milik formalnie jest na wypożyczeniu z Napoli do "Les Olympiens" do końca czerwca 2022 roku. Francuska ekipa jednak podpisując kontrakt z Polakiem zobowiązała się do wykupienia gracza wraz z końcem najbliższej kampanii.

