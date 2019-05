Andre Villas-Boas został przedstawiony jako nowy trener Olympique Maryslia. Były trener m.in. Chelsea i Tottenhamu wraca do pracy szkoleniowca po blisko dwóch latach przerwy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Harry Kane (Tottenham): Z mojego punktu widzenia czuję się dobrze. Wideo INTERIA.PL

Niedawno z klubem z Marsylii pożegnał się Rudi Garcia. Szkoleniowiec, który w zeszłym roku poprowadził drużynę do finału Ligi Europy, w minionych rozgrywkach zaliczył rozczarowujący sezon. Olympique nie awansowało nie tylko do Ligi Mistrzów, ale do europejskich pucharów w ogóle.

Reklama

Garcię na stanowisku trenera zastąpi Andre Villas-Boas, które swego czasu porównywany był do Jose Mourinho. Portugalczyk na szerokie wody wypłynął jako trener FC Porto, następnie obejmując Chelsea FC i Tottenham Hotspur. Po odejściu z Anglii pracował jeszcze w rosyjskim Zenicie St. Petersburg oraz w chińskim Shanghai SIPG.

Z chińską drużyną Villas-Boas pożegnał się w listopadzie 2017 roku, po czym miał dłuższą przerwę od pracy trenera. Na początku 2018 roku wystartował nawet w Rajdzie Dakar, ale szybko musiał się wycofać z powodu kontuzji pleców.

Ligue 1: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Andre Villas-Boas / AFP

WG