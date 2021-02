Lada moment Arkadiusz Milik może zostać bez klubowego trenera. Szkoleniowiec Olympuque Marsylia, Andre Villas-Boas, podał się dymisji. Nie wiadomo jeszcze, czy klubowe władze zdecydują się ją przyjąć.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Świerczewski dla Interii: Milik będzie w Marsylii nawet większą gwiazdą niż w Polsce. Wideo TV Interia

Rozstanie portugalskiego trenera z OM wydawało się przesądzone od dłuższego czasu. Wszystko wskazywało jednak na to, że do pożegnania dojdzie po zakończeniu obecnego sezonu. We wtorkowe popołudnie sprawy przybrały jednak zaskakujący obrót.

Reklama

Skąd taki zwrot akcji? W ostatnim dniu zimowego okienka transferowego klub sprowadził z Celticu Glasgow Oliviera Ntchama. Francuskie media donoszą, że uczyniono to bez zgody Villasa-Boasa.

Główny zainteresowany nie komentuje szerzej sprawy. - Chcę tylko odejść z klubu. Nie proszę klubu o nic więcej - zakomunikował Portugalczyk.

To kolejna sensacyjna wiadomość z obozu OM. Przed trzema dniami chuligani wdarli się na teren klubowego ośrodka treningowego. Zaatakowany został również jeden z piłkarzy, Alvaro Gonzalez.

Wskutek tego incydentu odwołano ligowy mecz z Rennes. Arkadiusz Milik, który kontrakt z marsylskim zespołem podpisał 21 stycznia, miał zadebiutować tym spotkaniem w wyjściowym składzie ekipy ze Stade Velodrome.

Premierę w nowych barwach Polak zaliczył w przegranym 1-3 starciu z AS Monaco. Spędził na murawie 31 minut. Był to jego pierwszy występ w drużynie klubowej od sierpnia ubiegłego roku.

UKi