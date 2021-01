Wiele wskazuje na to, że saga transferowa z Arkadiuszem Milikiem w roli głównej zmierza do końca. Olympique Marsylia potwierdziła zainteresowanie polskim napastnikiem i francuski klub ma szykować kolejną ofertę.

Jak donosi dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz stacji "Sportitalia" Alfredo Pedulla, negocjacje w sprawie transferu Arkadiusza Milika nabierają tempa. Francuski klub ma w najbliższych godzinach złożyć ofertę wyższą niż 10 milionów, a sam piłkarz jest chętny na transfer do Francji.



Informacje włoskich i francuskich mediów potwierdził trener ekipy z południa Francji - Andre Villas-Boas podczas konferencji prasowej.



- To prawda, prowadzimy z Napoli negocjacje. Zajmuje się tym Pablo Longoria - powiedział Portugalczyk, cytowany przez portal Pedulli.



Włodarze Napoli mieli co prawda odrzucić pierwszą ofertę Marsylii, lecz nie przerwało to negocjacji i prawdopodobnie złożą oni kolejną propozycję.



Wcześniej media donosiły, że Milik może trafić do Atletico Madryt. We Włoszech jego sytuację obserwowały również Inter Mediolan oraz Juventus, lecz potencjalne oferty miały dotyczyć przejścia po wygaśnięciu obecnego kontraktu, na zasadzie wolnego transferu.



