Brazylijski obrońca Vitorino Hilton przedłużył swój kontrakt z OSC Montpellier. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że piłkarz Ligue 1 ma już 42 lata!

W Anglii najstarszym zawodnikiem, jaki zagrał w tym sezonie Premier League był Willy Caballero (38 lat i 5 miesięcy), w Hiszpanii - Aritz Aduriz (39 lat, 26 dni), w Niemczech - Claudio Pizzaro (41 lat i 5 miesięcy), we Włoszech - Gianluigi Buffon (41 lat i 10 miesięcy). Ich wszystkich przebija jednak Vitorino Hilton. Obrońca Montpellier ostatni mecz w Ligue rozegrał w marcu w wieku 42 lat i 5 miesięcy.

Zaawansowany wiek nie przeszkodził w negocjacjach z klubem na temat przedłużenia kontraktu. Obecna umowa Brazylijczyka wygasała z końcem roku, ale Hilton będzie zawodnikiem Montpellier także w przyszłym sezonie.

42-latek wystąpił w tym sezonie we wszystkich meczach swojego klubu. Kapitan Montpellier nie opuścił ani minuty ligowego oraz pucharowego starcia.



Występujący na pozycji środkowego obrońcy Hilton karierę zaczynał w rodzimym Chapecoense. W 2001 roku przeniósł się do Europy - najpierw grał w szwajcarskim Servette FC, a później we francuskich SC Bastia, RC Lens oraz Olympique Marsylia. Piłkarzem Montpellier jest od 2011 roku.

