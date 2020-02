To co on robi jest niesamowite. Strzela bardzo dużo goli. Czy się boimy? Nie, ale mamy do niego duży szacunek - powiedział obrońca PSG Thiago Silva o Erlingu Haalandzie. Drużyna z Paryża w najbliższym meczu Ligi Mistrzów zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund.

W 1/8 finału Ligi Mistrzów PSG zmierzy się z Borussią Dortmund. Zawodnicy z Paryża będą musieli zatrzymać dobrze dysponowanego napastnika BVB - Erlinga Haalanda. Młody Norweg rozegrał dopiero sześć spotkań, a do siatki trafił już dziewięć razy.



Obrońca PSG - Thiago Silva twierdzi, że Haaland jest bardzo groźny, ale PSG nie może się go przestraszyć: - To co on robi jest niesamowite. Strzela bardzo dużo goli. Czy się boimy? Nie, ale mamy do niego duży szacunek. Widziałem jego mecz przeciwko Eintrachtowi ma dużą jakość, a Borussia zdobyła w nim aż cztery gole. Ciężko będzie grać z BVB - powiedział Silva cytowany przez "Goal".



Mecz będzie starciem dwóch znakomitych, młodych zawodników. W PSG gra Kylian Mbappe, który w tym sezonie do bramki trafił już 24 razy i asystował przy 15. bramkach: - Wspaniałe jest to, że możemy grać przeciwko takim piłkarzom jak Haaland, zwłaszcza, że dopiero rozpoczął on swoją karierę i jest bardzo zmotywowany. Tak jak PSG - dodał obrońca.



PSG zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli Ligue 1, z 13 punktami przewagi nad drugą Marsylią. Paryżanie w ostatniej kolejce niespodziewanie zremisowali z Amiens.



