Komisja Dyscypliny UEFA potwierdziła karę dla Neymara. Brazylijczyk nie będzie mógł zagrać w trzech meczach nowej edycji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Neymar zgłosił się na policję. Zeznawał ws. oskarżenia o gwałt. Wideo © 2019 Associated Press

To efekt mało dyplomatycznej reakcji Neymara w mediach społecznościowych po spotkaniu PSG z Manchesterem United. Zawodnik z Paryża nie mógł wystąpić w tym meczu z powodu kontuzji, ale po porażce (1-3), która oznaczała niespodziewane pożegnanie z Ligą Mistrzów napisał na Instagramie, odnosząc się do sytuacji, która dała Anglikom karnego i trzeciego gola: "To wstyd. Sadzają przed monitorem czterech gości, którzy nie czują futbolu, żeby oglądali strzał w zwolnionym tempie. Nic nie było. W jaki sposób (Kimpembe) mógł inaczej ułożyć rękę. Idźcie do diabła!".

Reklama

Kara dla Brazylijczyka oznacza, że nie będzie on mógł wystąpić w trzech spotkaniach nowej edycji Ligi Mistrzów.

R

Zdjęcie Neymar znowu nie zagra w Lidze Mistrzów / AFP