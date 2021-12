Kontrakt Mbappe obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Po tym czasie 22-latek będzie mógł przejść do wybranego przez siebie zespołu na zasadzie wolnego transferu.

Kylian Mbappe nie jest zainteresowany pozostaniem w PSG

Wicemistrzowie Francji chcieliby zatrzymać Francuza w swoim klubie, ale sam Mbappe nie jest chyba zainteresowany pozostaniem w Paryżu.

- Co mam Ci powiedzieć w sprawie Mbappe? On jest bardzo mocny. Jest niesamowity i wyjątkowy. Cóż, wiesz, czego my chcemy. Zobaczymy - powiedział Leonardo w rozmowie z hiszpańskim portalem "AS".

