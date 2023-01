Leo Messi wrócił do gry w lidze. W wielkim stylu

Messi z ósmym golem w Ligue 1

Mimo że mecz odbył się na Parc des Princes kibice nie przywitali szczególnie gorąco gwiazdy mundialu w Katarze. Obyło się też bez oficjalnej ani nieoficjalnej ceremonii. Ta miała miejsce w ubiegłym tygodniu po powrocie Messiego z Argentyny w ośrodku treningowym PSG Camp des Loges. PSG złożyło za to hołd zmarłemu niedawno Pelemu.

Najlepszy zawodnik mistrzostw świata nie potrzebował jednak specjalnego traktowania. Zagrał i tak najlepiej. W pierwszej połowie jego podanie do Mukiele stworzyło akcję bramkową PSG. Zdobył ją już w 5. minucie Hugo Ekitike.

Messi była bardzo aktywny, stworzył najciekawsze akcje w tej części gry. Po przerwie sytuacja się nie zmieniła. Mistrz świata wciąż był wyróżniającym się piłkarzem. W 72. minucie rozpoczął i wykończył w pięknym stylu akcję, która dała PSG prowadzenie 2-0. To ósmy gol Argentyńczyka w tym sezonie w lidze. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie.

PSG z sześcioma punktami przewagi

W PSG zabrakło Kyliana Mbappe , który był przez tydzień na wakacjach i dopiero wrócił do treningów. Przez 90 minut zagrał Neymar. Zanotował przeciętny występ, a pod koniec spotkania został ukarany żółtą kartką.

Bohaterem spotkanie był Messi. W ostatnich minutach kibice PSG skandowali jego nazwisko. Na początku spotkania woleli nie pamiętać jego występu na mistrzostwach świata, gdzie w finale jego drużyna pokonała Francję, ale docenili to, co robi dla paryskiego zespołu na co dzień.