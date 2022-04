Kylian Mbappe zostanie w PSG na prośbę prezydenta Francji?

Serial "Gdzie zagra Kylian Mbappe?" rozkręca się na dobre. 23-letni francuski napastnik ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2022 roku. Od stycznia może prowadzić negocjacje z nowym klubem.

Po wyeliminowaniu PSG przez Real Madryt w 1/8 finału wydawało się, że transfer do lidera La Liga jest przesądzony. Hiszpańskie media w lutym informowały, że lada dzień umowa zostanie podpisana. Ostatnio pojawiła się wiadomość o nowym klubie Mbappe. Miała to by być FC Barcelona. Ale europejscy eksperci od transferów uznali tę opcję za niemożliwą.

Zastanawiająca wypowiedź Mbappe

Gdzie więc zagra Mbappe? Ostatnio niespodziewanie szala przechyla się na stronę PSG. Mistrz świata z 2018 roku miałby zostać na Parc des Princes. - Nie, nie zdecydowałem się. Daję sobie czas, bo nie chcę się pomylić. Zastanawiam się, bo pojawiły się nowe elementy - powiedział Mbappe francuskim dziennikarzom po niedzielnym ligowym meczu z Lorient, w którym strzelił dwa gole.

Francuskie i hiszpańskie media prowadzą wnikliwą analizę co znaczą słowa "nowe elementy". Hiszpanie są autentycznie zaniepokojeni, bo wielokrotnie anonsowali już transfer Francuza do Realu. Francuzi są zaskoczeni. Już dawno uznali, że los ich najlepszego piłkarza jest przesądzony i po sezonie odejdzie.

Według niektórych dziennikarzy Mbappe miał się zreflektować, że Real może nie jest dla niego idealnym wyborem. Chciał klubu, w którym grają najlepsi na świecie piłkarze i gra o najcenniejsze trofea. Porażka Realu z Barceloną 0-4 na Santiago Bernabeu miała skłonić go do refleksji. "Królewscy" nie są zespołem, o którym marzy.

Macron, kibic Olympique Marsylia, chce Mbappe w Paryżu

Ale jest też druga strona medalu. PSG nie poddaje się. W wywiadzie dla "L’Equipe" dyrektor sportowy paryskiego klubu, Leonardo powiedział, że "PSG ma pewne możliwości, aby zachować Kyliana".

Być może chodzi o pewne wpływy pozasportowe. Wytłumaczył to, w swojej audycji na kanale internetowym Romain Molina, autor kilku książek sportowych. Według niego na rzecz Mbappe mocno wpływa prezydent Francji Emmanuel Macron. Głowa państwa osobiście poprosiła piłkarza o to, by został w PSG.



Jak to możliwe? To bardzo zawiła sytuacja. PSG jest wyjątkowym klubem w skali świata. Należy oficjalnie do firmy QSI, czyli Qatar Sports Investments, czyli formalnie do Kataru. "Katar nie musi mieć w Paryżu swoje ambasady. Ambasadą Kataru w Paryżu jest PSG" - mówi Molina.

Paryski klub dzięki Katarczykom ma nieograniczone możliwości finansowe. Płaci piłkarzom gigantyczne pieniądze. Dlatego na Parc des Princes grają Neymar, Leo Messi, Mbappe. Mimo że PSG nie wygrało Ligi Mistrzów stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek sportowych na świecie.

Dzięki temu Katar zyskał wizerunkowo, ale także Francja. Macron, choć osobiście kibicuje znienawidzonemu w Paryżu Olympique Marsylia, zdaje sobie sprawę jak wielkie znaczenie ma to, by w takim klubie grał nadał najlepszy piłkarz we Francji, który jest coraz bardziej popularny na świecie.

Pozostanie Kyliana Mbappe leży również w interesie Francji. Wie o tym Macron jako kibic i jako polityk.

Mbappe rozpoczął operację "Kocham Paryż"

Francuzi, którzy skrupulatnie śledzą każdy ruch Mbappe, zauważyli, że piłkarz w ostatnich dniach zmienił swoje nastawienie. Rozmawia z miejscowymi dziennikarzami, był na meczu półfinału Ligi Mistrzów kobiet PSG - Bayern Monachium, ogląda spotkania piłkarzy ręcznych PSG, z którymi się przyjaźni.

"Wydaje się najbardziej czerwono-niebieski (barwy PSG) od czasu transferu do Paryża w 2017 roku" - pisze "L’Equipe". Specjaliści od wizerunku mówią, że rozpoczął akcję "Kocham Paryż".

Nie jest to sztuczna postawa. - Nie zapominajmy o tym, że Kylian pochodzi z paryskich przedmieść, autentycznie lubi PSG, gra w tym klubie go też cieszy. Może tu zostać - powiedział były zawodnik PSG, a obecnie znany komentator Jerome Rothen w audycji stacji RMC Sport.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz na dziś, to Mbappe przedłużający o rok kontrakt z PSG. Sytuacja cały czas jest jednak dynamiczna.

Olgierd Kwiatkowski

