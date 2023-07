Kylian Mbappe zmieszany z błotem przez legendę. "Wstyd", "zniszczył ich"

Di Canio nie ma litości dla Mbappe. Mówi o wstydzie i braku przyzwoitości

- Brak przyzwoitości, to jest właśnie to. To on doprowadził do takiej sytuacji PSG, zniszczył ich. Wykorzystał sytuację przed rokiem i teraz robi to samo, grożąc, że odejdzie za darmo w przyszłym roku, by zgarnąć pieniądze od Realu Madryt - komentuje Włoch.