Jedna z największych gwiazd futbolu - Kylian Mbappe odebrał nagrodę dla piłkarza sezonu Ligue 1 i zasugerował, że może odejść z PSG.

Mbappe ma zaledwie 20 lat, a już został mistrzem świata i osiągnął status jednej z największych gwiazd piłki nożnej. Jego wartość rynkowa osiągnęła niebotyczny pułap 200 mln euro (źródło Transfermarkt).



Transfer Francuza wydawał się nierealny, tym większe wrażenie zrobiły więc jego słowa po odebraniu nagrody dla najlepszego piłkarza sezonu francuskiej ekstraklasy.

- Oczywiście, przeżyliśmy pewne rozczarowania w tym sezonie, ale są one częścią futbolu. Poradziliśmy sobie z zadaniem wygrania ligi - powiedział Mbappe.

- Chciałbym po raz kolejny podziękować zawodnikom, trenerowi, klubowi. To bardzo ważne dla mnie, bo stoję przed punktem zwrotnym w mojej karierze. Nauczyłem się tutaj nowych rzeczy. Czuję, że nadszedł czas dla mnie, aby wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Mam nadzieję, że może to się stać w Paris Saint-Germain, co byłoby wielką przyjemnością, albo gdzieś indziej w nowym projekcie - powiedział Mbappe.



Jego słowa wywołały spore poruszenie. Trener Thomas Tuchel wyglądał na mocno zaskoczonego. Zapytano więc Mbappe, czy nie jest pewien pozostania w klubie z Paryża na kolejne sezony.



- Powiedziałem to, co miałem do powiedzenia. Przy takich okazjach możesz wysłać komunikat i ja wysłałem swój - skomentował. - Gdybym powiedział więcej, to nie byłby to komunikat, jaki chciałbym przesłać - dodał tajemniczo.



Mbappe gra w PSG od 2017 roku, gdy przeszedł do paryskiego giganta z AS Monaco. Od tego czasu zdobył z PSG dwa mistrzostwa kraju, Puchar Francji i Puchar Ligi Francuskiej.



W minionym sezonie Ligue 1 strzelił 32 gole i zaliczył dziewięć asyst w 28 spotkaniach, co miało wpływ na to, że został wybrany najlepszym piłkarzem Ligue 1 oraz najlepszym młodym piłkarzem francuskiej ekstraklasy.

- To jedyne trofeum, którego mi brakowało - powiedział. - Chciałbym zadedykować je prezydentowi klubu - Nasserowi (Al-Khefaifiemu - red.). Wiem, że w tym roku przeżył tragedię, więc chciałbym oddać mu hołd. Zawsze był dla mnie uczciwym człowiekiem. Chciałbym podziękować też wszystkim, którzy tutaj są. To już czwarty rok odkąd gram w tej lidze.

Słowa Mbappe mogą być zapowiedzią transferu do Realu Madryt. "France Football" twierdzi, że "Królewscy", którzy zapowiedzieli "galaktyczne" transfery tego lata, złożyli już ofertę sięgającą 280 mln euro.

Gdyby transfer doszedł do skutku, Francuz zostałby najdroższym piłkarzem świata. Obecnie rekord wynosi 222 mln euro. Tyle klub z Paryża zapłacił Barcelonie sprowadzając Neymara w 2017 roku.

