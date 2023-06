Kylian Mbappe zabrał głos w sprawie Messiego. "We Francji nie był szanowany"

Messi trafił na Parc des Princes przed dwoma laty. Wtedy wydawało się, że mając taką siłę ognia, bo trzeba do tego dodać Neymara , PSG nie będzie kolekcjonował tylko tytułów w kraju, ale w końcu pokusi się o coś w europejskich pucharach. Tymczasem klub w tym czasie dwa razy odpadał na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów .

" To jeden z największych piłkarzy w historii . To nigdy nie jest dobra wiadomość, kiedy ktoś taki odchodzi" - przyznał Francuz w wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport".

"Nie do końca rozumiem, dlaczego wielu ludzi odczuło taką ulgę, kiedy się pożegnał. On we Francji nie był szanowany tak jak powinien" - dodał.