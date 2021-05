Gwiazdor Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji Kylian Mbappe podjął decyzję o swojej przyszłości. 22-letni napastnik chce od nowego sezonu bronić barw Realu Madryt. Tak donosi hiszpański "AS".

Mbappe jest od dawna jednym z głównych celów transferowych "Królewskich". Wszystko wskazuje na to, że prezydent Realu Florentino Perez wreszcie dopnie swego. "AS" informuje, że Mbappe już zdecydował się na przeprowadzkę na Santiago Bernabeu bez względu na zawirowania wokół trenera Zinedine'a Zidane'a, który ma stracić posadę. Teraz Real musi porozumieć się z PSG w kwestii transferu.

Mbappe ma jeszcze rok ważny kontrakt z PSG. Od włodarzy klubu ze stolicy Francji dostał ofertę przedłużenia umowy. Paryżanie proponują piłkarzowi pensję w wysokości 36 milionów euro rocznie, czyli tyle, ile zarabia Neymar. Obecnie na konto Mbappe wpływa 25 milionów i tyle ma dostawać w Madrycie. Mimo to, Francuz jest zdeterminowany, żeby przenieść się do Realu.



Jeśli "Królewskim" nie udałoby się teraz pozyskać Mbappe, to będą starali się kupić z Borussii Dortmund Erlinga Haalanda. Francuz natomiast przyszedłby do Realu w 2022 roku i to za darmo.

Real walczy z Atletico Madryt o mistrzostwo Hiszpanii. Przed ostatnią kolejką Primera Division, "Królewscy" tracą dwa punkty do lokalnego rywala. W sobotę podopieczni Zidane'a zagrają u siebie z Villarreal. Atletico natomiast zmierzy się na wyjeździe z Realem Valladolid. Oba mecze odbędą się w sobotę o godz. 18.00.



W Ligue 1 również ostatnia seria spotkań zaplanowana na niedzielę. O mistrzowską koronę batalię toczą Lille i PSG. Lider Ligue 1 ma tylko punkt przewagi na ekipą z Paryża. PSG zagra na wyjeździe ze Stade Brest, a Lille z Angers.

