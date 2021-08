Kylian Mbappe odrzucił ofertę PSG. Transfer do Realu Madryt wkracza w decydującą fazę

Obecny kontrakt Mbappe z PSG wygasa 30 czerwca 2022 roku. Negocjacje w sprawie przedłużenia umowy trwają już od dłuższego czasu. Według hiszpańskiej "Marki", dwa tygodnie temu francuski klub przedstawił 22-letniemu napastnikowi kolejną propozycję, w której zaoferował sześcioletni kontrakt i pensję podobną do zarobków Neymara. Mbappe jednak się na to nie zgodził.

Reprezentant Francji jeszcze tego nie ogłosił publicznie, ale szef PSG Nasser Al-Khelaifi i trener Mauricio Pochettino już wiedzą od piłkarza, że ten nie zamierza przedłużać umowy i jeszcze w letnim okienku transferowym woli przenieść się do Realu Madryt. Jeśli teraz nie dojdzie do transferu, to 1 lipca przyszłego roku Mbappe będzie mógł odejść z Paryża za darmo.



Hiszpańskie media twierdzą, że sprawa transferu Mbappe do Realu wkracza w decydującą fazę i ma to też związek z zatrudnieniem Lionela Messiego przez PSG. "Królewscy" czekają aż napięcie na linii Mbappe - PSG sięgnie zenitu i wtedy złożą ofertę. Klub z Santiago Bernabeu ma środki, żeby transfer sfinalizować, ale nie zamierza szastać pieniędzmi ponieważ Francuz za rok będzie wolnym zawodnikiem. W PSG też zdają sobie z tego sprawę i coraz częściej pojawiają się głosy, które sugerują, żeby zakończyć nierównowagę ekonomiczną za jednym zamachem i pozwolić Mbappe na zmianę barw klubowych już teraz.

Zarówno PSG, jak i Real, w efektownym stylu zainaugurowały nowy sezon. Paryżanie pokonali RC Strasbourg 4-2, a jedną z bramek zdobył Mbappe. Przed tym spotkaniem odbyła się prezentacja naszpikowanej gwiazdami drużyny. Mbappe został przez kibiców przywitany gwizdami, co jest reakcją na możliwą przeprowadzkę piłkarza do Madrytu.



W 1. kolejce Primera Division "Królewscy rozbili Deportivo Alaves 4-1.

RK