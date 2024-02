Kylian Mbappe gra na dwa fronty? Nowe doniesienia w sprawia przyszłości snajpera

Mbappe jest graczem PSG od 2017 roku. Wtedy został wypożyczony na sezon z AS Monaco , a następnie przeszedł na zasadzie transferu definitywnego za 180 milionów euro. I choć klub wywalczył z nim w składzie wszelkie możliwe trofea na krajowym podwórku, a sam zawodnik seryjnie zdobywał tytuł króla strzelców w Ligue 1, to brakowało najważniejszej rzeczy - triumfu na arenie międzynarodowej .

PSG najbliżej tego był w 2020 roku, kiedy doszedł do finału Ligi Mistrzów , przegranego z Bayernem Monachium 0-1. Francuz musiał obejść się smakiem, natomiast swój pierwszy i na razie jedyny tytuł w tych rozgrywkach wywalczył Robert Lewandowski .

Mbappe mógł odejść z Paryża już w 2022 roku , kiedy poprzednio kończył się jego kontrakt. Sprawa ważyła się do ostatniej chwili, wydawało się, że Real już domknął transfer, ale w napastnik ostatecznie zdecydował się pozostać w dotychczasowym klubie, oczywiście otrzymując dużą gratyfikację finansową. Nowa umowa została podpisana na dwa lata z opcją przedłużenia o rok, ale tylko ze strony zawodnika.

I właśnie w ubiegły wtorek 25-latek miał poinformować PSG oficjalnie, że nie zamierza z niej skorzystać . Tymczasem dzień wcześniej jego przedstawiciel był widziany w Manchesterze, gdzie ten przygotowywał się do meczu z FC Kopenhaga w Lidze Mistrzów.

Kylian Mbappe to jeden z najlepszych napastników świata

To jednak nie koniec. We wtorek, a więc w dniu przekazania informacji przez Mbappe obecnemu klubowi, która do publicznej wiadomości przedostała się w czwartek, inny przedstawiciel zawodnika, był w Lipsku na meczu miejscowego RB z Realem i znalazł się nawet w loży VIP-ów.