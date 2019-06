- Ludzie są przyjaźni, sympatyczni, mam ochotę wrócić tu jak najszybciej. Dlaczego już nie w przyszłym roku na igrzyska olimpijskie? - powiedział na spotkaniu w Tokio napastnik reprezentacji Francji Kylian Mbappe.

Zdjęcie Kylian Mbappe /AFP

20-letni piłkarz występujący w Paris Saint-Germain zareagował w ten sposób na awans młodzieżówki na przyszłoroczne igrzyska, które odbędą się w Tokio. Francuzi wywalczyli kwalifikację awansując do półfinału odbywających się we Włoszech mistrzostwach Europy do lat 21. "Trójkolorowi" zajęli drugie miejsce w grupie. W dotychczasowych spotkaniach pokonali Anglię i Chorwacji, remisując bezbramkowo w ostatnim spotkaniu z Rumunią. W walce o finał zmierzą się z Hiszpanią.

Reklama

Mbappe ze względu na wiek mógłby grać jeszcze w reprezentacji młodzieżowej i wystąpić na turnieju olimpijskim, bo na igrzyskach grają piłkarze do 23 roku życia plus trzej zawodnicy starsi. Ale to piłkarz, który na dobre rozgościł się w kadrze seniorów. W drużynie narodowej rozegrał już 33 spotkania, strzelił 13 bramek. W ubiegłym roku na mundialu w Rosji sięgnął z Francją po tytuł mistrza świata.

Od pewnego czasu, jeszcze zanim Francuzi wywalczyli awans, piłkarz PSG mówi o tym, że marzy mu się występ na igrzyskach. - Z reprezentacją pozostało mi jeszcze do wygrania Euro. Ale chciałbym także zagrać w igrzyskach - powiedział niedawno.

W Tokio, gdzie spotkał się z jednym ze sponsorów, podkreślał, że walka o olimpijskie złoto jest jego marzeniem. - Ale gra na igrzyskach nie zależy ode mnie - przyznał.

Dla Mbappe sytuacja jest o tyle skomplikowana, że w przyszłym roku odbywają się również mistrzostwa Europy. W zespole Didier Deschampsa to podstawowy napastnik. Euro potrwa od 12 czerwca do 12 lipca. Igrzyska olimpijskie w Tokio rozpoczynają się 24 lipca i potrwają do 9 sierpnia. Gdyby "Trójkolorowi" dotarli do finału Euro, Mbappe miałby zaledwie kilka dni na odpoczynek.

- To bardzo miłe, że Kylian tak powiedział. To pokazuje, że interesuje się wszystkimi drużynami narodowymi Francji - powiedział prezes francuskiej federacji Noël Le Graët. - Ale w tej sprawie musi najpierw spotkać się i porozmawiać z Sylvainem Ripollem (trenerem młodzieżówki - przyp. ok). Decyzja należy do niego - dodał.



Selekcjoner francuskiej młodzieżówki już zapowiedział, że priorytetem są dla niego zawodnicy, którzy wywalczyli awans. Mbappe ma czas na to, by myśleć o kolejnych igrzyskach, a te w 2024 roku odbędą się Paryżu.

ok