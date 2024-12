Kuriozum w meczu z reprezentantem Polski. Takiego "samobója" jeszcze nie było

Ligue 1. Przedziwna bramka samobójcza w meczu RC Lens - Montpellier HSC

Wówczas mocno niefortunną interwencją popisał się Benjamin Lecomte , któremu piłka przeleciała między rękami, odbiła się od jego nogi, po czym wpadła do siatki. "Samobój" do którego doprowadziło aż trzech graczy, stał się faktem.

Przemysław Frankowski jest podstawowym graczem RC Lens

Wspominany już Przemysław Frankowski 8 grudnia spędził na murawie pełne 90 minut, co jest dla niego standardem jeśli mowa o spotkaniach RCL. 29-latek - jeśli w temacie regularności jego występów nic się nie zmieni, a on sam też pozostanie w pełni zdrowia - nie powinien mieć problemów z tym by otrzymać powołanie na kolejne mecze "Biało-Czerwonych" w marcu przyszłego roku, kiedy to podopieczni Michała Probierza rozpoczną eliminacje do MŚ 2026.