8 lipca PSG poinformowało o zakontraktowaniu Sergio Ramosa, który wcześniej odszedł z Realu Madryt. Doświadczony defensor miał współtworzyć drużynę gwiazd, będąc jej filarem. Tymczasem w ciągu niespełna czterech miesięcy Hiszpan wciąż nie zanotował debiutu i może się go już nie doczekać.



Współpracujący z FIFA dziennikarz Abdellah Boulma poinformował, że diagnozy medyczne dotyczące Ramosa są - delikatnie mówiąc - niepokojące. Zdradził, że lekarze PSG zaczynają wątpić w to, że Hiszpan będzie w stanie wrócić do gry na najwyższym poziomie.

Zaskakujący koniec współpracy? Ramos może odejść z PSG

Złe wieści dla Ramosa przedstawia także "Le Parisien", zastanawiając się, czy transfer 35-latka nie był błędem PSG.

Część przedstawicieli klubu ma zastanawiać się nawet, czy nie należy go naprawić... rozwiązując kontrakt z obrońcą. Taki scenariusz wprawdzie najprawdopodobniej nie spełni się w najbliższym czasie, lecz przestał być przez paryżan traktowany w kategoriach piłkarskiego science fiction.



TB