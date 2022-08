O sprawie Arkadiusza Milika rozpisuje się w mediach społecznościowych Karim Bennani - dziennikarz "Prime Video Sport France". Jak poinformował, działacze Olympique Marsylia są gotowi pozbyć się polskiego napastnika. Co więcej, rozpoczęli już działania w tej sprawie, przedstawiając innym klubom możliwość sprowadzenia 28-latka.

Wśród drużyn, którym zaoferowano Arkadiusza Milika znalazły się: Everton, Juventus oraz Manchester United. O ile marka "The Toffees" nie robi na polskich kibicach wielkiego wrażenia, a "Stara Dama" interesowała się Polakiem już od dawna, o tyle ewentualny transfer Milika na Old Trafford brzmi już niezwykle ciekawie.

Arkadiusz Milik zaproponowany Manchesterowi United. Polak odejdzie z Olympique Marsylia?

Manchester United jest co prawda pogrążony w ogromnym kryzysie, lecz pod względem instytucjonalnym wciąż trzeba uważać go za jeden z największych klubów na świecie. Co więcej, być może przyszłość Arkadiusza Milika należy połączyć z losem Cristiano Ronaldo, który prawdopodobnie wciąż chce za wszelką cenę odejść z klubu .

Jeśli Portugalczyk dopnie swego, Arkadiusz Milik mógłby zostać podstawowym snajperem "Czerwonych Diabłów" i miałby pomóc drużynie w odbudowaniu potęgi. W dwóch pierwszych kolejkach Premier League Manchester United przegrał 0-4 z ekipą Brentford i 1-2 z Brighton. Arkadiusz Milik także ma za sobą dwa występy na boiskach Ligue 1, lecz nie zdołał jeszcze zdobyć premierowej bramki w tym sezonie.