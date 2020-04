"Sk….y", "Mordercy", "To jakaś paranoja" - wielkie gwiazdy piłkarskie z Afryki Samuel Eto'o i Didier Drogba są oburzone pomysłem francuskich lekarzy, którzy zaproponowali testy szczepionek na pacjentach z Afryki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Henryk Kasperczak dla Interii: Nie ma szans, żeby wznowiono rozgrywki we Francji. Wideo TV Interia

- Będę prowokujący, ale czy nie należy przeprowadzić takich badań w Afryce, gdzie nie ma masek, leczenia, reanimacji? Niektóre z takich badań przeprowadzamy na AIDS u prostytutek, ponieważ wiemy, że się nie chronią, a są bardzo narażone - powiedział dr Jean-Paul Mira, szef oddziału intensywnej terapii w paryskim szpitalu Cochin.

Reklama

- To prawda. Myślimy o takim badaniu w Afryce nad szczepionką BCG (szczepionka przeciw gruźlicy, która według niektórych badań uodparnia na koronawirusa - przyp. ok). Jest już prośba o przetarg. Myślimy o tym poważnie. Nie przeszkadza nam to w tym, by pomyśleć o podobnych badaniach w Australii i Europie - odpowiedział mu profesor Camille Locht, dyrektor francuskiego Instytutu Zdrowia.

Dyskusja miała miejsce podczas audycji w informacyjnej stacji telewizyjnej LCI. Dotyczyła szczepionki przeciw gruźlicy BCG. Wielu naukowców uważa, że to właśnie ona uodparnia ludzi na koronawirusa. Bez względu na skuteczność tego leczenia, sposób, w jaki chcą sprawdzić ją francuscy lekarze, wywołał ogromne oburzenie u piłkarzy pochodzących z Afryki.

"Sk....y. Jesteście tylko gównem. Afryka to nie jest twoje boisko" - zareagował na te słowa lekarzy Kameruńczyk Samuel Eto'o, były zawodnik Realu Madryt, Barcelony, Interu Mediolan.

"To jest nie do przyjęcia, żebyśmy coś takiego akceptowali. Afryka nie jest laboratorium. Potępiam te uwagi, rasistowskie i pogardliwe. Pomóżcie nam chronić życie ludzi w Afryce i zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, który destabilizuje cały świat, a nie traktujcie nas jak króliki doświadczalne. To absurdalne! Afrykańscy przywódcy muszą chronić ludzi przed takimi ohydnymi pomysłami" - skomentował dyskusję Didier Drogba, były piłkarz Olympique Marsylia i Chelsea, 104-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej.

"To nie może być prawda" - napisał z kolei były francuski piłkarz Olivier Dacourt, autor filmów o rasizmie w futbolu, były zawodnik m.in. AS Roma i Interu Mediolan.

"Jak to możliwe, że taki bufon jest dziennikarzem i w krajowej telewizji potakuje takim głupotom. Dlaczego to zawsze Afryka ma być królikiem doświadczalnym. Przetestują najpierw swoją matkę" - to wpis francuskiego boksera wagi ciężkiej, mistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, Tony'ego Yoki.

Olgierd Kwiatkowski