Według doniesień "L'Equipe" pomocnik Junior Sambia może być pierwszym zawodnikiem zakażonym koronawirusem w Ligue 1. Gracz został hospitalizowany.

Zawodnik Montpellier Junior Sambia trafił do szpitala z objawami podobnymi do COVID-19 w poniedziałek. Trzy dni później trafił na odział intensywnej terapii, co potwierdziło przypuszczenia dziennikarzy.



Klub z Oksytanii nie potwierdził póki co informacji o zakażeniu. Zdecydowano się jedynie na lakoniczny komunikat, w którym poinformowano, że jeden z piłkarzy drużyny znajduje się w szpitalu.

Gdyby przypuszczenia francuskiej gazety potwierdziły się, oznaczałoby to pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Ligue 1.



Wcześniej o zakażeniu poinformował drugoligowy Troyes. W marcu pozytywny wynik badań wykazała próbka Hyun-jun Suka.



