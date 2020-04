Premier Francji Edouard Phillippe ogłosił oficjalnie, że profesjonalne rozgrywki piłkarskie nie zostaną wznowione przed nastaniem września. To formalnie oznacza koniec sezonu 2019/2020 w Luge 1 i Ligue 2. Spory problem będzie miał PSG, który awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a nie będzie miał, jak się przygotować do tych rozgrywek.

Tydzień temu sezon zakończono w Holandii. Nie przyznano tytułu mistrzowskiego. Kolejne rozgrywki też nie dokończą sezonu.

O takiej decyzji poinformował dziennikarz "L’Equipe" Bertrand Latour. "W Ligue 1 i Ligue 2 sezon zakończony. Wznowienie możliwe w sierpniu, od sezonu 2020/21" - napisał na Twitterze. Za kilka godzin potwierdzi to rząd.

To oznacza, że obecne rozgrywki nie zostaną dokończone. Piłkarze powrócą do gry za trzy miesiące, ale wtedy rozpoczną już nowy sezon.

Prawie wszystkie zespoły rozegrały mecze 28. kolejki. Nie odbyło się tylko spotkanie pomiędzy Paris Saint-Germain i RC Strasbourg.



Mimo zaległego meczu, PSG i tak jest liderem Ligue 1. Ma 12 punktów przewagi nad Olympique Marsylia.



Dzisiaj premier Francji Edouard Philippe ma ogłosić decyzję, czy od 11 maja kluby będą mogły wznowić treningi. "L’Equipe" napisało, że takiej zgody nie będzie, więc postanowiono zakończyć sezon.